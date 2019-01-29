Son Dakika Haberleri: Başkentte Fetö Operasyonları

Başkentte Fetö Operasyonları

2 saat önce

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik üç ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen, 44 zanlıdan 31'i gözaltına alındı.

Başkentte Fetö Operasyonları, System.String[]
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik üç ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen, 44 zanlıdan 31'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu çerçevede sabah saatlerinde üç ayrı operasyon düzenledi.

FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dört sendikanın yöneticileri ile örgütün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırma girişiminde bulundukları ileri sürülen zanlıların da arasında olduğu 31 kişi yakalandı.

Firari 13 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Yapımı Tamamlanan Stat, Kapılarını Açtı Kızını Kiralık Otomobille Kaçırıp Güvenlik Görevlisini Metrelerce Sürükledi! Kamera Kayıttaydı

Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:33:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Fetö Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]