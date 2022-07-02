Başkentte FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

02.07.2022 12:49
Başkentte FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Keçiören ilçesindeki "güncel üniversite yapılanması"nda görev aldıkları belirlenen 11 zanlı yakalandı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Keçiören ilçesindeki "güncel üniversite yapılanması"nda görev aldıkları belirlenen 11 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün, firari örgüt mensupları ile yeniden yapılanarak toparlanma arayışında olduğu, üniversitelerde eleman kazanmak için finansörleri vasıtasıyla öğrenci evleri kurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Aralarında örgütün faaliyetlerini ve evlerini finanse edenlerin de bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u hakkında arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Örgüt mensuplarının yakalandıkları evlerde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1000 avro, 9 bin 260 ABD doları, 34 bin 600 lira ve 4 sahte kimlik bulundu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
FETÖ/PDY'nin güncel Ankara il yapılanmasına darbe: 11 gözaltı FETÖ/PDY'nin güncel Ankara il yapılanmasına darbe: 11 gözaltı Demir Yumruk operasyonunda 310 kişi gözaltına alındı! 20 milyon dolarlık ultra uzun menzilli özel jete de el konuldu Demir Yumruk operasyonunda 310 kişi gözaltına alındı! 20 milyon dolarlık ultra uzun menzilli özel jete de el konuldu
Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 12:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: Başkentte FETÖ operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement