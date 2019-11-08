Son Dakika Haberleri: Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
Son Dakika Güncel Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

7 saat önce

FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, System.String[]

FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 300 polisin katılımı ile sabaha karşı belirlenen 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 17 firari örgüt üyesi gözaltına alındı. Zanlıların bazılarının örgütte üst düzey sorumlu ve "imam" pozisyonunda görev aldıkları öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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