Başkentte FETÖ üyelerine ait 105 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var