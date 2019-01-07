Son Dakika Haberleri: Başkentte Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Başkentte Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

28 dakika önce

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başkentte Fetö'ye Yönelik
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:45 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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