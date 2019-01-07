Başkentte Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
28 dakika önce
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.
Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şubesi ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:45 Kaynak: AA
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