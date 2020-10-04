Başkentte filyasyon ekibinde görev yapan taksici esnafına destek ödemeleri başladı - Son Dakika

Başkentte filyasyon ekibinde görev yapan taksici esnafına destek ödemeleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ekibinde görev yapan 300 taksiciye günlük 150 lira yevmiye ve 50 lira akaryakıt desteği ödemelerine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, filyasyon ekibinde görev yapan 300 taksiciye günlük 150 lira yevmiye ve 50 lira akaryakıt desteği ödemelerine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, sağlık ekiplerinin salgın nedeniyle karantinaya alınanlara hızlı müdahale edebilmesi için taksici esnafının filyasyon ekibinde yer alabilmesine yönelik Ankara Valiliği ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'yle iş birliği yaptı.

Filyasyon ekibinde yer alan 300 taksicinin 150 lira yevmiye ve 50 lira akaryakıt desteğinin ilk ödemeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler binası önünde yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, iş birliğiyle hem filyasyon hem de taksici esnafına destek olmak istediklerini belirterek, destek ödemelerinin her hafta cuma günü verileceğini bildirdi.

İşlerinin durgun olduğunu aktaran taksici esnafı da ödeme desteği için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Başkentte filyasyon ekibinde görev yapan taksici esnafına destek ödemeleri başladı
Başkentte filyasyon ekibinde görev yapan taksici esnafına destek ödemeleri başladı
Başkentte filyasyon ekibinde görev yapan taksici esnafına destek ödemeleri başladı
Başkentte filyasyon ekibinde görev yapan taksici esnafına destek ödemeleri başladı

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Başkentte filyasyon ekibinde görev yapan taksici esnafına destek ödemeleri başladı - Son Dakika

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