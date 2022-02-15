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Son dakika haberleri | Başkentte firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Başkentte firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı

15.02.2022 16:15

Gelen son dakika haberine göre Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü firari Muammer Buçak yakalandı.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü firari Muammer Buçak yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, ihraç edilmeden önce Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanı olarak görev yapan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı bulunan Muammer Buçak'ı takibe aldı.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve FETÖ tarafından "sadakati ve bağlılığı olan" şeklinde kodlanan firari emniyet müdürü, polisin Çankaya ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

16 ihraç emniyet müdürünün yargılandığı ve bunlardan 11'inin 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası aldığı davanın sanığı olan Buçak'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edileceği bildirildi.

Son dakika haberleri | Başkentte firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
Son dakika haberleri | Başkentte firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
Son dakika haberleri | Başkentte firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Başkentte firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı - Son Dakika


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