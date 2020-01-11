Başkentte freni patlayan kamyon duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başkentte freni patlayan kamyon duvara çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Başkentte freni patlayan kamyon duvara çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

Başkentte freni patlayan kamyonet duvara çarparak durabildi.

Başkentte freni patlayan kamyon duvara çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Başkentte freni patlayan kamyonet duvara çarparak durabildi. Yaşanan panik dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre Yenimahalle'de, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşlerinde çalışan bir kamyon sürücüsü hareket halindeyken kamyonunun freninin patlaması sonucu aracını güvenli bölgeye yönlendirerek büyük bir faciayı önledi.


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücünün idaresindeki kamyon seyir halindeyken aniden freninin patlaması sonucunda yokuş aşağı hızlandı. Durumu fark eden şoför ve arkadaşı çekici kamyonetini güvenli bölgeye yönlendirerek araçtan atladı. Çekici kamyonetinden atlayan şoför ve arkadaşı yaralı olarak kurtulurken, çekici kamyonet boş alandaki duvara çarparak durabildi. Kazada şoförün soğukkanlı davranması büyük bir faciayı önledi. Kazada 2 kişi yaralanırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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