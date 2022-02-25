Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu - Son Dakika

Başkentte fuhuş operasyonu

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından 8 ev ve 1 iş yerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı, 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' iddiasıyla toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.