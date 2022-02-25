Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu

25.02.2022 15:14

Son dakika haber... Başkentte fuhuş operasyonuANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

Başkentte fuhuş operasyonu

ANKARA Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 27'si adliyeye sevk edildi.

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibinin ardından 8 ev ve 1 iş yerinin fuhuş evi olarak kullanıldığı, 22 kadının fuhuş yaptırılarak mağdur edildiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 'fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri' iddiasıyla toplamda 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 27şüpheli sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu
Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu
Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu

YORUMLAR
500
Ankara'da suç örgütü üyelerine 808 yıla kadar hapis istemiyle dava Ankara'da suç örgütü üyelerine 808 yıla kadar hapis istemiyle dava Polatlılı muhtarlar bilgisayar kursunu başarıyla tamamladı Polatlılı muhtarlar bilgisayar kursunu başarıyla tamamladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Büro, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:37:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Başkentte fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement