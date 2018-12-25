Son Dakika Haberleri: Başkentte Fuhuş Operasyonu: 21 Gözaltı

Başkentte Fuhuş Operasyonu: 21 Gözaltı

31 dakika önce

ANKARA'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

Başkentte Fuhuş Operasyonu: 21 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri,  Kızılay Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmanda tekrar fuhuş yapıldığını belirledi. Binadaki dairelere mühürlerin bozularak girildiğini öğrenen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gece müşteri gibi apartmana giren polisler, içeride fuhuş için pazarlık yapıldığını belirledi. 7'si kadın toplam 21 kişi gözaltına alındı. Dairelerde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.   

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:42 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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