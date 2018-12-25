Başkentte Fuhuş Operasyonu: 21 Gözaltı
23 dakika önce
Ankara'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
Ankara
'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Kızılay
Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmanda tekrar fuhuş yapıldığını belirledi. Binadaki dairelere mühürlerin bozularak girildiğini öğrenen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gece müşteri gibi apartmana giren polisler, içeride fuhuş için pazarlık yapıldığını belirledi. 7'si kadın toplam 21 kişi gözaltına alındı. Dairelerde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü:
-Fuhuş yapılan binadan görüntü
-Şüphelilerden görüntü
-Detaylar
Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:47 Kaynak: DHA
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