Başkentte Fuhuş Operasyonu: 21 Gözaltı (Ek )
1 saat önce
ANKARA'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
ANKARA'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, Kızılay
Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ve daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmanda tekrar fuhuş yapıldığını belirledi. Binadaki dairelere mühürlerin bozularak girildiğini öğrenen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gece müşteri gibi apartmana giren polisler, içeride fuhuş için pazarlık yapıldığını belirledi. 7'si kadın toplam 21 kişi gözaltına alındı. Dairelerde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:22 Kaynak: DHA
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