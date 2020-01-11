Başkentte "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Başkentte 'Gangster' müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika

Başkentte "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı

6 saat önce

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri Başkentte yapıldı.

Başkentte

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunca sahnelenen "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri Başkentte yapıldı.

Nilgün Bilsel Demireller tarafından sahneye konan müzikalin Opera Sahnesi'ndeki ilk gösterimine, Başkentli sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Ekonomik buhranda, halkın yaşadığı sıkıntıların sorumlusu olarak gördüğü bankaları soyan bir gangsterin hikayesinin anlatıldığı müzikalde solistlerin dansı, dansçıların ise tiyatro oyunu sergilemesi ilgiyle izlendi.

Dansı, tiyatroyla birleştiren, caz ve bing band icraları, tap, rock and roll, çarliston, twist dansları ve dönem kostümleriyle adeta 1930'lar Amerikası'nı Ankara'ya getiren müzikal, uzun süre ayakta alkışlandı.

Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yetişkin film yıldızı erkeklerin en çok merak ettiği soruyu yanıtladı
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı

Son Dakika Haberleri
02:47 Samandağ'da çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Haber
01:45 İtfaiye alevlere müdahale etmek için seferber oldu - Son Dakika Haber
01:16 Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:02 Çeşme'de kaçakları taşıyan tekne battı: 8'i çocuk 11 ölü - Son Dakika Haber
00:52 Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti - Son Dakika Haber
00:29 Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Son Dakika Haber
00:25 İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 04:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte "Gangster" müzikalinin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]