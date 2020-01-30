Başkentte "Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte 'Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri' başladı - Son Dakika

Başkentte "Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri" başladı

6 saat önce

Başkentte, Uluslararası Gastronomi Federasyonunca düzenlenen "Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri" başladı.

Başkentte

Başkentte, Uluslararası Gastronomi Federasyonunca düzenlenen "Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri" başladı.

Kebabı, katmeri, baklavası ve fıstığıyla dünyanın önde gelen mutfakları arasında yer alan Gaziantep ile Anadolu'nun diğer lezzetlerinin yer aldığı etkinlik, Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Festivalin açılışında, baklava ile acılı çiğ köfte yeme yarışması düzenlendi.

Birbirinden ilginç yarışmalara da ev sahipliği yapacak etkinlikte, Filistin, Hırvatistan, Cezayir, Belçika gibi ülkelerden önemli gastronomi uzmanları jüri olarak yer alacak.

Gaziantep Gastronomi Tanıtım Günleri, 2 Şubat'a kadar devam edecek.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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