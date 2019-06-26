Son Dakika Haberleri: Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı
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Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı

25 dakika önce

Ankara'da bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıldı, kurşunların isabet ettiği 2 iş yeri çalışanı ve bir müşteri yaralandı.

Ankara'da bir gece kulübüne pompalı tüfekle ateş açıldı, kurşunların isabet ettiği 2 iş yeri çalışanı ve bir müşteri yaralandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi Altındağ Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi'ndeki bir gece kulübünün içerisindeki müşteri ve çalışanlara pompalı tüfekle ateş etti.
Açılan ateş sonucu iş yeri müdürü Yaşar D, güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir müşteri yaralandı.
Saldırganlar, ateş ettikleri pompalı tüfeği cadeye atarak otomobilleriyle kaçtı.
Yaralılar çevredekiler tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, zanlıların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek çalışma başlattı.
Polis ekipleri, saldırganları, kaçtıkları otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerinde kovalama sonucu durdurarak yakaladı.
Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Başkentte gece kulübüne silahlı saldırı: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:27 Kaynak: AA
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