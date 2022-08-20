Başkent'te gece temizlik timleri iş başında - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te gece temizlik timleri iş başında

20.08.2022 15:54

- Başkentte gece temizlik timleri iş başında Ankara Büyükşehir Belediyesi tertemiz ve pırıl pırıl bir başkent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

- Başkentte gece temizlik timleri iş başında

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tertemiz ve pırıl pırıl bir başkent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ANFA Genel Müdürlüğü Gece Sulama ve Park Temizlikleri timi gece boyunca kentin her noktasını pırıl pırıl yapıyor. 54 tanker ve 108 personelden oluşan temizlik timi park ve refüjlerdeki sulama işlemlerini kesintisiz sürdürürken çalışmalarında zaman ayarlı otomatik sulama sistemlerini kullanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte temizlik ve sulama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ANFA Genel Müdürlüğü 54 tanker ve 108 personel ile Başkentlilerin daha temiz ve daha güzel bir güne uyanması için çalışmalarına gece de devam ediyor.

Parklarda görsel kirliliğe son

7'den 70'e Başkentlilerin uğrak noktalarından olan parkların yanı sıra ana arterlerde temizlik seferberliği ilan eden ANFA Genel Müdürlüğü'ne bağlı Gece Sulama ve Park Temizlikleri ekipleri, park ve refüjlerde sulama işleyişlerini kesintisiz sürdürüyor. Başkentlilerin temiz ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler zaman ayarlı otomatik sulama sistemi kullanırken orta refüjlerdeki çalışmalarında ise damlama sulama sisteminden faydalanıyor.

"Ankara'nın her yerinde sulama çalışmalarımız devam etmektedir"

Başkentin her noktasında sulama çalışmalarını 7 gün 24 saat sürdürdüklerini belirten ANFA Gece Sulama ve Park Temizlikleri çalışanlarından Ömer Yıldırım konu ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın bütün parklarında, ana arterlerinde tankerlerle sulamalarımız devam ediyor ayrıca ekiplerimiz elleriyle de sulama yapıyor gündüz sıcaklığının yüksek olması sebebiyle sular buharlaşıyor ve çimler yanıyor gecelerin de serin olmasından dolayı sulamaları geceleyin yapıyoruz. Ankara'nın her yerinde sulama çalışmalarımız devam etmektedir.

YORUMLAR
500
Engelli Vatandaşlar Ankara Büyükşehir'in Pikniğinde Bir Araya Geldi Engelli Vatandaşlar Ankara Büyükşehir'in Pikniğinde Bir Araya Geldi Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: 'Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir' Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: 'Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir'
Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkent'te gece temizlik timleri iş başında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent'te gece temizlik timleri iş başında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement