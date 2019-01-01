Başkentte Gecekondu Yangını
1 saat önce
Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Ankara
'da bir gecekonduda çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Çankaya
ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi 1152. Sokak'taki üç katlı gecekondunun birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonrası yoğun dumanın etkisinde kalan binadaki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binada, maddi hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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