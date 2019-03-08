Son Dakika Haberleri: Başkentte Gecekondu Yangını

Başkentte Gecekondu Yangını

39 dakika önce

Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

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Ankara'da bir gecekonduda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Kanuni Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak'ta, İhsan Demirkoparan'a ait bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yoğun dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı gecekondunun bitişiğindeki evde oturan vatandaşlar da kucaklarında bebekleriyle sokağa çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında büyük çapta hasar gören gecekonduda kimsenin yaşamadığı ancak ev sahibinin eşyalarının bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları yangın öncesi gecekondunun çatısından atlayan bir kişinin kaçtığını iddia ederken polis ekipleri kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:26 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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