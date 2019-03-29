Son Dakika Haberleri: Başkentte Gecekondu Yangını

Başkentte Gecekondu Yangını

19 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bentderesi Caddesi Çay Sokak'ta Gökhan Or'un kiraladığı iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yoğun dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında büyük çapta hasar meydana geldi.

Gecekonduda kimsenin yaşamadığı ancak hurda, atık kağıt ile plastik malzemelerin depolandığı öğrenildi.

Bekçi köpeğini alevler arasından çıkardılar

Bu arada yangın sırasında içeride bir bekçi köpeğinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak alevlerin arasından içeri girdi.

Binanın bahçesinde mahsur kalan köpeği kucaklayan vatandaşlar köpeği yanmaktan son anda kurtardı.

Görgü tanıkları yangından önce gecekondunun kapısının açık olduğunu iddia ederken kundaklama şüphesiyle inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:54 Kaynak: AA

Altındağ, Ankara, Güncel
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