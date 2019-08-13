Başkentte gecekondu yangını

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gecekondudan çıkan alevleri ve yoğun dumanı farkeden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Evinin yandığını gören ve fenalaşan bir kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

La Casa de Papel karikatürü, sansürcülükle suçlanan RTÜK Başkanı'nı da güldürdü

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Vodafone Park'ta tarihe geçecek Hakem Stephanie Frappart'tan gençlere öğütler!