Son Dakika Haberleri: Başkentte gecekondu yangını
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Başkentte gecekondu yangını

1 saat önce

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Gecekondudan çıkan alevleri ve yoğun dumanı farkeden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Evinin yandığını gören ve fenalaşan bir kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 02:21 Kaynak: AA
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