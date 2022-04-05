Başkentte geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Başkentte geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı

05.04.2022 10:58
Başkentte geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı

Ankara'da polis ekipleri tarafından geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara'da polis ekipleri tarafından geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-3 Nisan tarihlerindeki operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 13 bin 128 cinsel içerikli hap, 3 bin 425 muhtelif ve elektronik eşya, 3 bin 150 boş tütün ambalajı, 2 bin 555 paket sigara, 1977 puro, 1858 karışımlı akaryakıt, 1764 kilogram tütün, 212 cep telefonu ve 295 bin 200 makaron ile sahte 9 bin 134 bandrol ve 2 bin 310 litre içki ele geçirildi.

Operasyonlarda, 31 zanlı gözaltına alındı.

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Ankara, Polis, Nisan, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Başkentte geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı - Son Dakika
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