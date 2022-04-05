Başkentte geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 31 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ankara'da polis ekipleri tarafından geçen hafta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-3 Nisan tarihlerindeki operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 13 bin 128 cinsel içerikli hap, 3 bin 425 muhtelif ve elektronik eşya, 3 bin 150 boş tütün ambalajı, 2 bin 555 paket sigara, 1977 puro, 1858 karışımlı akaryakıt, 1764 kilogram tütün, 212 cep telefonu ve 295 bin 200 makaron ile sahte 9 bin 134 bandrol ve 2 bin 310 litre içki ele geçirildi.

Operasyonlarda, 31 zanlı gözaltına alındı.