Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Ezelden Vakıfız: Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'ndeki serginin açılışını, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy yaptı.
Sergide, "Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti" isimli fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan eserler yer alıyor.
Fotoğraf sergisi, Genel Müdürlüğün "https://www.vgm.gov.tr/" internet sitesinden sanal ziyarete de açık olacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Başkentte 'Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyeti' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika