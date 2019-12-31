Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika

Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç bir kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç bir kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

İddiaya göre, Selman K, Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi 19 yaşındaki Nazmiye K'yi 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış haldeki Nazmiye K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadını cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Genç kadının cenazesi, otopsi işleminin ardından Aşağı Obruk Mahallesi Camisi'ne getirildi. Nazmiye K'nin yakınları burada uzun süre gözyaşı döktü.

Nazmiye K'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, öldürülen genç kadının babası Recep Er ile yakınlarının yanı sıra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nazmiye K'nin öldürülmesiyle ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı
Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
01:32 ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Son Dakika
01:31 Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi - Son Dakika
01:31 Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi - Son Dakika
01:31 Bakan turhan yeni yıla bolu'da karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika
01:26 Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 01:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]