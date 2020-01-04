Başkentte genç kadının iki aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulunması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentte genç kadının iki aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulunması - Son Dakika

Başkentte genç kadının iki aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulunması

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç bir kadının, iki aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Başkentte genç kadının iki aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulunması, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde genç bir kadının, iki aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Bıçakla öldürülmüş olarak bulunmasının ardından Nazmiye K'nin eşi Selman K, kayınpederi C.K. ve kayınvalidesi S.K'nin ardından görümcesi S.K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin sonunda kayınvalide S.K. salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Selman K, 31 Aralık 2019'da Atatürk Mahallesi'ndeki evinde eşi 19 yaşındaki Nazmiye K'yi iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis'ten yardım istemişti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış haldeki Nazmiye K'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, olayla ilgili eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alınmıştı.

Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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