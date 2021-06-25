Başkentte gençlerden Kovid-19'la mücadelede aşılama uygulamasına yoğun ilgi - Son Dakika

Kovid-19'la mücadele kapsamında aşılama uygulamasına gençler ilgi gösteriyor.

Randevu alarak Ankara Şehir Hastanesine gelen 18 yaş üstü arasındakiler, bilgilendirme ve onam formunu imzalamasının ardından sağlık görevlilerince yönlendirildiği alanlarda Kovid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.

19 yaşındaki Ece Çelikkol, dün internet üzerinden randevu aldığını belirterek, "Bence herkes aşı olmalı. Sonuçta tıp şu an bunu öneriyorsa güvenmemiz, mutlaka herkesin aşı olması ve korunmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

21 yaşındaki Aslı Cansu Bora, aşı randevu sisteminin açılmasının ardından başvuru yaptığını belirterek, "Tabii ki aşının yan etkilerinden ben de korktum ama bunu aşmamız için hepimizin aşı olması gerekiyor. Bunun bilincinde bir vatandaş olarak hemen geldim." diye konuştu.

22 yaşındaki Asilhan Kıran da "Kovid-19'u atlatmıştım. 6 ay sonra aşı olabileceğim söyleniyordu. Aşı hakkı olunca randevumu aldım." ifadesini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 aşı uygulaması için ayrılan 5 binadaki 130 odada hafta içi günlük 28 bin, hafta sonu ise günde yaklaşık 35 bin doz aşı yaptırılıyor.