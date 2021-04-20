Başkentte gıda denetimleri - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini arttırdı.

Pursaklar Belediyesi, artan vaka sayıları nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak adına alınan tedbirlerini artırdı. Belediye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Pazar alanlarında vatandaşlara artan vaka sayılarını hatırlatarak maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

"Denetimlerimizi Ramazan ayı boyunca hiç aksatmadan aralıksız sürdüreceğiz"

Ramazan ayında vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilmeleri adına denetimlerin devam edeceğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ramazan ayının tatlı telaşı ile alışverişe çıkan vatandaşlarımızın güzel bir ramazan geçirmeleri için zabıta ekiplerimiz ile birlikte kapsamlı bir şekilde denetim gerçekleştirdik. Bu Ramazan da bütün işletmelerimizin sağlık açısından düzenli bir şekilde kurallara uymalarını önemle rica ediyoruz. Bizlerde belediye olarak denetimlerimizi Ramazan ayı boyunca hiç aksatmadan aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA