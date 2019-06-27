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Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesi

1 saat önce

Sincan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla yaklaşık 60 işçi hastaneye kaldırıldı.

Başkentte gıda zehirlenmesi şüphesi, System.String[]
Sincan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri iddiasıyla yaklaşık 60 işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan yaklaşık 60 işçi, yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle rahatsızlandı.
Rahatsızlanan işçilerin bir kısmı kendi imkanlarıyla bir kısmı ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.
İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Organize Sanayi Bölgesi, İşçi, Sincan, Güncel
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