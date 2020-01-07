Başkentte glutensiz büfe projesinden vazgeçildi - Son Dakika
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Başkentte glutensiz büfe projesinden vazgeçildi

6 saat önce

Başkentte çölyak hastalarına özel glutensiz ürünlerin satışa sunulacağı büfelere ilişkin proje, uygun bulunmayarak iptal edildi.

Başkentte glutensiz büfe projesinden vazgeçildi, System.String[]

Başkentte çölyak hastalarına özel glutensiz ürünlerin satışa sunulacağı büfelere ilişkin proje, uygun bulunmayarak iptal edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası tarafından, glutensiz ürünlere erişimde sıkıntı yaşayanlar için özel büfeler açılması kararlaştırılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kızılay'da Mithatpaşa ve Sakarya caddelerinin kesiştiği noktada faaliyete geçirilmesi planlanan büfelerin, hastalar dışındaki tüketiciler üzerinde olumsuz etki oluşturacağı kanaati oluştu.

Ankara Halk Ekmek yetkilileri, glutensiz ürünlerin diyabet ve kolesterol hastaları tarafından bilinçsiz tüketilebileceğini belirterek, "Ayrıca bir satış yeri açmak çölyak hastaları haricindeki tüketiciler üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağından uygun değildir." görüşünü dile getirdiler.

Açılışı uygun görülmeyen büfelerde, çölyak hastalarına özel glutensiz ekmek, makarna, kurabiye ve çubuk kraker gibi ürünler satışa sunulacaktı.

Halk Ekmek, Kızılay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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