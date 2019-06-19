Başkentte göçmen kaçakçıları yakalandı

Ankara
'da, Pakistan
, Afganistan
ve Bangladeş
uyruklu 75 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kente getirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beştepe
Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
üzerinde 12 Bangladeş, 30 Pakistan, 33 Afganistan uyruklu toplam 75 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenleri araçlarla bırakıp gittikleri tespit edilen şüpheli B.D, E.K, M.S.A. ile E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Konya
yolu Kulu
Kavşağı'nda zanlıları gözaltına aldı.
Şüpheliler, "Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildi.