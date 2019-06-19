Son Dakika Haberleri: Başkentte göçmen kaçakçıları yakalandı
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Başkentte göçmen kaçakçıları yakalandı

35 dakika önce

Ankara'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kente getirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Başkentte göçmen kaçakçıları yakalandı, System.String[]
Ankara'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş uyruklu 75 düzensiz göçmeni kaçak yollardan kente getirdikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 12 Bangladeş, 30 Pakistan, 33 Afganistan uyruklu toplam 75 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenleri araçlarla bırakıp gittikleri tespit edilen şüpheli B.D, E.K, M.S.A. ile E.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Konya yolu Kulu Kavşağı'nda zanlıları gözaltına aldı.
Şüpheliler, "Göçmen Kaçakçılığı ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Ankara, Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Güncel
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