Başkentte gök bilim merkezinde yangın
6 saat önce
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı