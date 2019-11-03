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Başkentte gök bilim merkezinde yangın

6 saat önce

Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı.

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Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezinin kulesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan yangın nedeniyle gök bilim merkezinin kulesinde ağır hasar oluştu.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:42 Kaynak: AA
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