İstanbul dahil 21 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı! Sel ve su baskınları geliyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu öyle bir video paylaştı ki, sosyal medya ayağa kalktı

Kaynak: AA

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentte gök gürültülü sağanak etkili oldu - Son Dakika

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