Başkentte gönüllü öğretmenlerden yaşlılara yönelik çalışmalara destek - Son Dakika

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Başkentte gönüllü öğretmenlerden yaşlılara yönelik çalışmalara destek
6 saat önce
Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlı ve 65 yaş üstü ikametten ayrılma kısıtlaması bulunanlara hizmet ulaştırılmasına yönelik çalışmalara gönüllü öğretmenlerin de destek verdiğini belirtti.
Ankara Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlı ve 65 yaş üstü ikametten ayrılma kısıtlaması bulunanlara hizmet ulaştırılmasına yönelik çalışmalara gönüllü öğretmenlerin de destek verdiğini belirtti.
Valiliğin Twitter hesabından "Evindekalankara", "EvindekalTürkiye" etiketleriyle yapılan paylaşımda, gönüllü öğretmenlerin saha çalışmalarından fotoğraflara yer verildi.
Açıklamada, "Ankara il genelinde gönüllü öğretmenlerimiz (Kovid-19) koranavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlı ve 65 yaş üstü ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşlarımızın hizmetinde sürdürülen çalışmalara destek sağlıyor." bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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