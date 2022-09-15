Ankara Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika ulusal kahramanı Porras'ın büstü açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika ulusal kahramanı Porras'ın büstü açıldı

15.09.2022 12:18
Ankara Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika ulusal kahramanı Porras'ın büstü açıldı

Başkentte Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü vesilesiyle ülkenin ulusal kahramanı ve eski devlet başkanı Juan Rafael Mora Porras'ın büstü törenle açıldı.

Başkentte Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika'nın bağımsızlığının 200. yıl dönümü vesilesiyle ülkenin ulusal kahramanı ve eski devlet başkanı Juan Rafael Mora Porras'ın büstü törenle açıldı.

Açılış törenine, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay, yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Fallas burada yaptığı konuşmada, Juan Rafael Mora Porras'ın Meclis tarafından milli kahraman ilan edildiğini söyledi.

Ülkesinin ulusal bağımsızlığında çok önemli bir rol alan Porras'ın ekonomik kalkınmada da önemli adımlar attığını belirten Fallas, milli kahramanlarının ülkesinde inşa ettiği yapılara değindi.

Büyükelçi Ünlü de büstün açılışından dolayı Kosta Rika Ankara Büyükelçiliğini ve Ankara Büyükşehir Belediyesini tebrik ederek büstün iki ülke ilişkilerine hayırlar getirmesini diledi.

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Alpaslan: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz Bakan Yardımcısı Alpaslan: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz Bakan Yardımcısı Alpaslan: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz Bakan Yardımcısı Alpaslan: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika ulusal kahramanı Porras'ın büstü açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:15:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Gül Bahçesi Parkı'nda Kosta Rika ulusal kahramanı Porras'ın büstü açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement