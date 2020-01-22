Başkentte gümrük kaçağı sigara ve pipo tütünü ele geçirildi - Son Dakika

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Başkentte gümrük kaçağı sigara ve pipo tütünü ele geçirildi
6 saat önce
Şereflikoçhisar'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:04 Kaynak: AA
Şereflikoçhisar'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar'da durdurulan şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüste arama yapıldı.
Ekipler, yolculardan S.A. ve S.B.K'nin üzerinde ve valizlerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 660 paket sigara ve 290 paket pipo tütünü ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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