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Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi - Son Dakika

Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi

14.02.2022 12:03

Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 330 kilogram ağırlığında kaçak tütün ele geçirildi.

Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi

ANKARA - Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 ton 330 kilogram ağırlığında kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde, şüpheli bir araçla kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı.

Yürütülen araştırmada şüpheli araç tespit edilerek takip altına alındı. Gerçekleştirilen takip neticesinde araç uygun bir alanda durdurularak operasyon için harekete geçildi. Sürücü araçtan indirilerek aracın arka kapaklarının açılması istendi. Aracın kasasında yapılan aramada karton kutular içerisinde birer kilogramlık tütün paketlerinin bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ele geçirilen tütün paketleri İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri ortak bir şekilde incelendi. İncelemede söz konusu paketlere yapıştırılan bandrollerin yasal ve geçerli bandroller olmadığı, ürünlerin kaçak olduğu belirlendi. Operasyon neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan toplam 2 ton 330 kilogram tütünün vergileri ödenmeksizin satışa sunulması engellenirken, araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara'da düzenlediği diğer bir operasyonda ise yine şüpheli bir araçta yapılan aramada yasadışı sarma sigara üretiminde kullanılan 170 bin adet makaron ele geçirildiği öğrenildi.

Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi
Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi
Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi
Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi
Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi
Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi
Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi

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Kaçak Sigara, Tragger, Ankara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te Gümrük Muhafaza ekipleri 2.3 ton kaçak tütün ele geçirdi - Son Dakika
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