Başkentte gün batımı manzarası - Son Dakika

Başkentte gün batımı manzarası
6 saat önce
Güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllığın oluşturduğu manzara -Günbatımının time lapse verilmesi ANKARA - Ankara'da gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
Güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde oluşan kızıllığın oluşturduğu manzara
-Günbatımının time lapse verilmesi ANKARA - Ankara'da gün batımı güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:05 Kaynak: AA
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