Başkentte güneşin doğuşuyla batışı Hüseyin Gazi Dağı'ndan izlenecek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Hüseyin Gazi Dağı, güneşin doğuşunun ve batışının seyredilebileceği bir yerdir. Burada bir seyir terası projemiz var. Oraya bir sosyal tesis yapacağız. Birinci sınıf bir hizmet vereceğiz. Ankaralıları sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşunu ve akşam saatlerinde batışını seyretmek için davet edeceğiz." dedi.

Başkan Köse, Üreğil Millet Bahçesi'nde AA muhabirine, ilçede yapımı devam eden hastanenin bir an önce hizmete açılması için sürece dahil olduklarını ve hayata geçirecekleri projelerin detaylarını anlattı.

İlçede yıllardır yapımı devam eden 200 yataklı hastanenin, Mamak Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya taleplerini ilettiklerini belirten Köse, "Eğitim ve araştırma hastanesi olduğu zaman buraya akademisyenler gelecek. Dolayısıyla sadece Mamak halkına değil, çevresindeki ilçelerin tamamına hizmet verecek bir hastaneye dönüşecek. Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede, 'En kısa sürede tamamlanarak, hizmete açılacağını' söyledi." diye konuştu.

İnşaatı devam eden hastanenin, meslek hastalıkları hastanesine dönüşeceğine ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin asılsız olduğunun altını çizen Köse, 200 yataklı olarak temeli atılan hastanenin, ilaveler yapılarak, eğitim ve araştırma hastanesi şeklinde hizmete açılması yönünde sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

"Mamaklılara değil, Ankara'ya hitap edecek"

Kıbrıs Mahallesi'nde bulunan kanyonda yapılacak düzenlemelerle ilçenin cazibe merkezi haline getirileceğini vurgulayan Köse, içinde fındık ağaçlarının olduğu Karadeniz ikliminin hissedildiği ve bir derenin aktığı kanyon ile ilgili haritalama çalışmalarını tamamladıklarını aktardı.

Projenin son halinin bir ay içerisinde tamamlanacağına dikkati çeken Köse, "Önümüzdeki yılın ağustos ayında birinci etabın açılışını gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Kıbrıs kanyonu doğa turizminin, kamp alanlarının, her yaş grubundan insanın yürüyüş ve spor yapabilecekleri bir bölge olacak. Sadece Mamaklılara değil, tüm Ankara'ya hitap edecek. Şehir merkezinden yarım saatte ulaşılabilecek bir bölgedir. Hizmete açtığımızda bir taraftan da turizm merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

Havuz projeleri

Seçim sürecinde ilçede yüzme bilmeyen genç kalmaması yönünde vaatlerde bulunduğunu anımsatan Başkan Köse, bu kapsamda ilçe genelinde bir yüzme havuzu olduğunu, Ekin Mahallesi'nde içerisinde spor kompleksi, uyanık kütüphanesi olan bir yüzme havuzunun yakın zamanda açılışını yapacaklarını kaydetti.

İlçenin farklı yerlerinde yeni havuz projeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Köse, "Açılacak havuz ile Ekin, Başak ve Bostancı Mahallelerinde yaklaşık 90 bine yakın hemşehrimiz var, onlara güzel bir hizmet olacak. Bunun devamında da Yeni Bayındır Mahallesi ve Kayaş'ın olduğu yerde tam hastanenin karşısında bir havuz projemiz var." şeklinde konuştu.

Seyir Terası

Hüseyin Gazi Dağı'nın ilçenin en yüksek tepelerinden biri olduğuna dikkati çeken Köse, buraya yapılacak seyir terasıyla Ankaralılara, güneşin doğuşunu ve batışını izleme keyfi sunacaklarını belirtti.

Köse, "Hüseyin Gazi Dağı, güneşin doğuşunun ve batışının seyredilebileceği bir yerdir. Burada bir seyir terası projemiz var. Oraya bir sosyal tesis yapacağız. Birinci sınıf bir hizmet vereceğiz. Hüseyin Gazi Dağı'na, tüm Ankaralıları sabahın erken saatlerinde güneşin doğuşunu ve akşam saatlerinde batışını seyretmek için davet edeceğiz." bilgisini verdi.

Ekolojik köy projesi

Şehirlerin asfalt ve beton yapılara doyduğunu vurgulayan Köse, insanların toprağa dokunmak istediğini belirtti. Toprak kokusunu özleyen insanlar için "Ekolojik Köy Projesi" oluşturduklarını anlatan Köse, "Gökçeyurt Mahallesi'nde gerçekleştireceğiz. Etaplar şeklinde tamamlayacağız. Vadiyi gözümüzün alabildiğince meyve ve sebze bahçeleriyle donatmak istiyoruz. İlkbaharda çiçek açmasını herkesin seyretmesini, meyvelerini herkesin kendisinin toplamasını istiyoruz. Bu projeyle toprak kokusunu özleyen Mamak'a gelsin diyeceğiz. Çocuklarımız domatesi kendileri ekecek ve büyümesini izleyebilecek." ifadelerini kullandı.

"Kadın kooperatifi kuruyoruz"

"Gönül sofrası ve Gönül Çarşısı" projeleriyle ilçede bir yeniliğe daha imza atacağını kaydeden Köse, "Gönül sofrası projesi" kapsamında ilçedeki ihtiyaç sahiplerini, özel günlerde kurulacak sofraya davet edeceklerini söyledi.

Kayaş bölgesinde, "Gönül Çarşısı Projesi" ile ihtiyaç sahiplerinin faydalanabileceği bir market açacaklarını aktaran Köse, ihtiyaç sahiplerine, verdikleri özel bir alışveriş kartı ile markette istedikleri ürünleri alma fırsatı sunacaklarını vurguladı.

Köse, markette doğal ve yöresel ürünleri satacaklarını belirterek, "Bir kadın kooperatifi kuruyoruz. Dolayısıyla eskiden mahallelerde salça yapan kadınlarımız, bu kooperatif aracılığıyla salça, marmelat, reçel ve pekmez gibi doğal ürünler yapacak. Bu doğal ürünleri aynı zamanda gönül çarşımızda satışa sunacaklar." dedi.