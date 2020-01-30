Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

48 dakika önce

Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü, System.String[]

Başkentte hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'ndan Eskişehir istikametine seyreden Serkan Can Polat idaresindeki 06 ADR 961 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir yayaya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpmanın etkisiyle aracın ön camının üzerinde hareketsiz yatan yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Polat, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, yayanın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Yenimahalle, Serkan Can, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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