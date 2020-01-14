Başkentte hafriyat atıklarıyla mücadele - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince, bazı firmalar tarafından Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bilinçsiz depolanan hafriyatın temizliği için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, hafriyatın döküldüğü alanda doğru depolama alanının kullanılmaması nedeniyle meydana gelen heyelan ve Tatlar Arıtma Tesisi'ne giden ana atık su hattının zarar görmesi üzerine, bölgede bakım onarım çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bölgede doğru depolama yöntemlerinin kullanılmaması ve sıkıştırma işlemlerinin yapılmamış olması nedeniyle adeta hafriyat dağları oluştuğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hafriyat atıklarının üst üste yığılmasından dolayı oluşan heyelan sebebiyle ana atık su hattı zarar gördü. Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerinin aralıksız çalışmaktadır. Hava şartlarına göre yaklaşık 3 hafta içinde ana atık su hattının da onarımının tamamlanması planlanmaktadır."