Son Dakika Haberleri: Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
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Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü

28 dakika önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken, hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mikail Y. yönetimindeki Mamak Belediyesine ait 06 GD 5870 plakalı hafriyat kamyonu, Şehit Hanifi Mutlu Caddesi'nde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Burhan Erayhan'a (12) çarptı.
Ağır yaralanan Erayhan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Mikail Y, gözaltına alındı.
Başkentte hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:15 Kaynak: AA
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