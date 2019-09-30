Son Dakika Haberleri: Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza
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Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Yeni Mamak Merkez Camisi önünde B.A'nın kullandığı 06 BA 9678 plakalı halk otobüsünün durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin Türkan Kayış (48), Gürcü Baştürk (80) ve Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) olduğu belirlendi.

Cenazelerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Bu arada kazada yaralananların hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü B.A'nın ise emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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