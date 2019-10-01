Son Dakika Haberleri: Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza
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Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza

1 saat önce

Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkentte halk otobüsünün yayalara çarptığı kaza, System.String[]

Ankara'nın Mamak ilçesinde duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirlibahçe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgusu yapılan Baki A, işlemlerinin ardından elleri kelepçeli halde adliyeye götürüldü.

Otobüs şoförünün, yakınlarına, kendisini sıkıştıran başka bir araçtan dolayı direksiyon hakimiyetimi kaybettiğini söylediği, bazı yolcuların şoförün beyanının aksine, cep telefonu ile ilgilenirken ve aynı zamanda yasak olmasına rağmen bir başka yolcudan aldığı paranın üstünü vermek istediği sırada kazanın olduğunu iddia ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yolcular ve görgü tanıklarının da detaylı ifadelerinin alındığı, kaza ile ilgili net tespitin, bilirkişi raporundan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün özel halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3'ü olay yerinde, 1'i ise hastanede olmak üzere 4 vatandaş hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Ankara, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 Kaynak: AA
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