Son Dakika Haberleri: Başkentte hareketli yaşam için pedal çevirdiler
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Başkentte hareketli yaşam için pedal çevirdiler

1 saat önce

Başkentte gerçekleştirlen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğine katılan yaklaşık 400 kişi, oluşturulan 4 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Başkentte hareketli yaşam için pedal çevirdiler, System.String[]

Başkentte gerçekleştirlen "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliğine katılan yaklaşık 400 kişi, oluşturulan 4 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

"Büyük Ankara Bisiklet Turu", Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın start vermesiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan başladı.

Hareketli yaşam etkinliklerinin devam edeceğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, trafikte bisiklet sayısının artmasını ümit ettiğini belirtti.

Yavaş, "Geçenlerde Moskova'da katıldığım belediye başkanları toplantısında, 'Kentlerde yaşayan insanları daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz' tartışmasını yaptık. Biz de bugün Ankara'da bunun başlangıcını yaptık." dedi.

Yavaş, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan Bahçelievler 7. Cadde'ye kadar 4 kilometrelik güzergah boyunca 400 kişinin katıldığı bisiklet turunu belediye otobüsüyle takip etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası, Kuğulu Park ve Bahçeli 7'nci Cadde'deki film gösterimleri, konserler ve bisiklet atölyeleri gibi etkinliklerle gün boyu devam edecek.

Ankara, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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