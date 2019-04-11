Son Dakika Haberleri: Başkentte Hastane Polisine Sürpriz Kutlama

Başkentte Hastane Polisine Sürpriz Kutlama

12 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, hastane polisine sürpriz yaptı.

Başkentte Hastane Polisine Sürpriz Kutlama, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, hastane polisine sürpriz yaptı.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, mesai başlangıcının ilk saatlerinde başhekimlik katında hırsızlık ihbarı alan hastane polisleri, olay yerine gitti.

Hırsızın yakalandığını ve başhekimlik odasında bulunduğunu öğrenen polisler, odaya girdiklerinde hastane yönetiminin sürpriziyle karşılaştı.

Alkış ve çiçeklerle karşılanan polisler, ardından hastane yönetimi tarafından hazırlanan pastayı kesti.

Polisler, sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başhekim Vekili Op. Dr. Mustafa Alimoğulları, "Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren, büyük bir özveriyle çalışan tüm emniyet teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:47 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 15:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Hastane Polisine Sürpriz Kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]