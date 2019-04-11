Başkentte Hastane Polisine Sürpriz Kutlama

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, hastane polisine sürpriz yaptı.

Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, hastane polisine sürpriz yaptı.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, mesai başlangıcının ilk saatlerinde başhekimlik katında hırsızlık ihbarı alan hastane polisleri, olay yerine gitti.



Hırsızın yakalandığını ve başhekimlik odasında bulunduğunu öğrenen polisler, odaya girdiklerinde hastane yönetiminin sürpriziyle karşılaştı.



Alkış ve çiçeklerle karşılanan polisler, ardından hastane yönetimi tarafından hazırlanan pastayı kesti.



Polisler, sürpriz karşısında duygulu anlar yaşadı ve hastane yönetimine teşekkür etti.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başhekim Vekili Op. Dr. Mustafa Alimoğulları, "Vatandaşın can ve mal emniyeti ile kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak fedakarlık gösteren, büyük bir özveriyle çalışan tüm emniyet teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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