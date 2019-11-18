Çankaya Kaymakamı Mete Buhara, "Gelişmiş ülkeleri rekabet içerisinde olduğumuz her alanda yakalamak ve muasır medeniyetler düzeyinin bir ilerisine geçmek için eleştirisel yaklaşımımızı sürdürmek, sürekli iyinin daha mükemmelin arayışı içinde olmamız gerekli." dedi.

Buhara, Çankaya Kaymakamlığının katkılarıyla, Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ve Girişimci İş Kadınları (ANGİKAD) tarafından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte eğitim sisteminin iyileştirilmesi, görülen eksikliklerin belirlenmesi, yeni ve iyileştirici fikirlerin ele alınması için bu çalışmaya destek olduklarını ifade etti.

Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de yeniliğin önemine dikkati çeken Buhara, "Gelişmiş ülkeleri rekabet içerisinde olduğumuz her alanda yakalamak ve muasır medeniyetler düzeyinin bir ilerisine geçmek için eleştirisel yaklaşımımızı sürdürmek, sürekli iyinin daha mükemmelin arayışı içinde olmamız gerekli." ifadelerini kullandı.

Öğretmenler, idareciler, veliler ve öğrencilerle birlikte eğitim sistemine katkı sunmak için bir araya geldiklerini aktaran Buhara, çalışmanın sonunda hazırlayacakları bildiriyi ilgili makamlara sunacaklarını kaydetti.

Etkinlik, yarın sona erecek.