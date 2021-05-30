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Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli "Patipark" açıldı - Son Dakika

Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli "Patipark" açıldı

30.05.2021 17:29
Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Patipark Hayvanseverler Derneğince 1000 köpek kapasiteli barınak inşa edildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde Patipark Hayvanseverler Derneğince 1000 köpek kapasiteli barınak inşa edildi.

Derneğin kurucusu Hülya Akçal, Gökler mevkisinde 33 dönümlük arazi üzerinde oluşturulan "Patipark"a ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temmuz 2020'de temelini attıkları alanı açmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Üzerinde 1000 köpek için yaşam alanı oluşturulan araziyi 10 yıllığına kiraladıklarını belirten Akçal, belediye meclisinden "barınak olabilir" kararı çıkartarak tamamen gönüllü ve hayvanseverlerin destekleriyle Patipark'ı inşa ettiklerini söyledi.

Barınağın dünya hayvan hakları standartlarına uygun olduğunu ifade eden Akçal, üç personelin hayvanların bakımıyla ilgilendiği ve 1000 köpek kapasiteli barınakta şu anda 400 köpeğin yer aldığını belirtti.

Barınağa, yaşlanmış, güçten düşmüş, çok hasta, engelli ya da bebeklik hastalıklarını geçiren ve sokak hayatına uyum sağlayamayan köpekleri aldıklarını kaydeden Akçal, "Geçici Bakım Evi" ruhsatı için de başvuruda bulunduklarını bildirdi.

"Sahiplendirme çok önemli"

Akçal, hayvanları sahiplendirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayarak "Yüzlerce köpeğe yuva bulduk. Evet dışarıda trafikteki insan faktöründen koruyoruz ama bizim bu 400 köpeği her gün gelip sevebilmemiz mümkün değil. Onu sahiplendirdiğimiz zaman tam kurtardığımıza inanıyoruz. O yüzden sahiplendirme çok önemli." diye konuştu.

Sahiplendirme konusunda "ince eleyip sık dokuduklarını" ifade eden Akçal, hayvanları sahiplenmek isteyenler için daha önce köpek bakıp bakmadığı, nerede yaşadığı, ne iş yaptığı gibi kriterlerinin bulunduğunu söyledi.

Okullarda hayvan sevgisine yönelik eğitim verilmesi gerektiğini belirten Akçal, acil olarak hayvan hakları yasasının çıkarılmasını istedi.

Akçal, çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak isteyen ailelerin, çocuklarıyla barınağı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.

Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı
Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı
Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı
Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı
Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı

Hayvan Hakları, Ankara, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte hayvanseverlerin inşa ettiği 1000 köpek kapasiteli 'Patipark' açıldı - Son Dakika


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