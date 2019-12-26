Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Başkentte 'Hediyelik Eşya Fuarı' açıldı - Son Dakika

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı

6 saat önce

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

Başkentte

Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı.

Altınpark Fuar Merkezi'nde 120 standın yer aldığı fuarda, keçe, deri, ahşaptan el yapımı süs eşyaları, yöresel gıdalar ve tekstil ürünleri yer alıyor.

Fuarın koordinatörü Selen Kara, 5'i yurt dışından 120 firmanın bulunduğu fuarda, 5 liradan 500 liraya kadar her ürünün olduğunu söyledi.

Kara, çoğu el yapımı eşyaların yer aldığı fuarda, gıda ve tekstil ürünlerine de ilginin iyi olduğunu belirtti.

Fuar, 31 Aralık'a kadar 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çift, gözlerine inanamadı
Müge Anlı'da cinayet şüphelisi Zeynep Ergül'ün kömürlüğünde kemikler bulundu Hamile eşinin internette arattığı şeyi görünce 9 yerinden bıçakladı

Son Dakika Haberleri
22:45 Otomobil 35 metreden araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:45 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
22:42 Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının izinsiz yayınlanması davası - Son Dakika Haber
22:41 Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:30 Çernobil: 'Hayalet kasaba'da ilk Noel ağacı - Son Dakika Haber
22:03 Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Son Dakika Haber
21:57 Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:51:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte "Hediyelik Eşya Fuarı" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]