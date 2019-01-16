Son Dakika Haberleri: Başkentte Hırısızlık Operasyonu

Başkentte Hırısızlık Operasyonu

6 dakika önce

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, değişik tarihlerde 20 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, değişik tarihlerde 20 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ve Keçiören ilçelerinde son 3 ay içerisinde meydana gelen hırsızlık olayını inceleyen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki ilçede toplam 20 evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aynı kişilerce gerçekleştirildiğini belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların elektronik ürünler başta olmak üzere para edecek her şeyi çaldıkları belirlenirken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 televizyon, 4 laptop, 1 elektrik süpürgesi, 2 fırın ve 2 şarjlı matkap ele geçirildi. Öte yandan zanlıların hırsızlık yapacakları evlere genelde balkon ve pencereden girdikleri, çalıntı malları da ikinci el eşya dükkanlarına sattıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan H. A., M. C. Z. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Altındağ, 3. Sayfa
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