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Başkentte hırsızlık operasyonu

12 dakika önce

Ankara'da 4 ayrı giyim mağazasından hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu kişi tutuklandı.

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Ankara'da 4 ayrı giyim mağazasından hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Çankaya'da 4 ayrı mağazadan pantolon, 4 çift ayakkabı ve mont çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmaların sonucunda ekipler, giyim eşyalarını çaldıkları tespit edilin Gürcistan uyruklu I.M, A.A. ve çalınan malzemeleri satın alan T.D. ile S.D'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis, 4 çift ayakkabı, bir neşter, bir yan keski, bir falçata, bir pantolon, bir çanta ve sargı bezi ele geçirdi.
Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken şüphelilere ait suç aletlerine de el konuldu.
Kesici aletlerin fark edilmesini folyoyla engellemişler
Ekipler, daha sonra şüpheli I.M. ve A.A'nın mağazaların giriş ve çıkışlarında X-ray cihazının ötmemesi için yan keski, falçata ile neşteri alüminyum folyoya sarıp, ürünlerin etiketlerini söküp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra ayrıldıklarını ve bu ürünleri de ikinci el alım-satım işi yapan T.D. ve S.D'ye değerinin altında sattıklarını belirledi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden I.M, T.D. ve S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gürcistan uyruklu A.A. ise tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 Kaynak: AA
Çankaya, Ankara, Gürcistan, Güncel
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