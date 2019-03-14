Son Dakika Haberleri: Başkentte Hırsızlık Zanlısı İki Gürcistanlı Yakalandı

Başkentte Hırsızlık Zanlısı İki Gürcistanlı Yakalandı

1 saat önce

Başkentte hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki Gürcistan uyruklu tutuklandı.

Başkentte hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki Gürcistan uyruklu tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerindeki beş evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı evlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Gürcistan uyruklu M.K. ve İ.K olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, zanlıları, ikamet adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada, çalıntı iki tabanca ve mermiler ile çeşitli ziynet eşyası, bir miktar para, tablet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar ve LED ekran televizyon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:06 Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gürcistan, Güncel
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