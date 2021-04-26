Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde hırsızlık yapan 4 şüpheliden 2'si yakalandı - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hurdacılar Sitesi'ndeki iş yerinden çalınan 400 kilogram ağırlığında makine dişlilerini ele geçirdi, 4 hırsızlık şüphelisinden 2'sini yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine Yenimahalle'deki Hurdacılar Sitesi'ne giden jandarma ekipleri, inceleme ve araştırma sonucunda hırsızlık şüphelilerinin 4 kişi olduklarını ve olay yerinden araçla kaçtıklarını belirledi.

Şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit eden ekipler, bölgede yaptıkları incelemede araca rastladı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin dur ihtarına uymayarak kaçması üzerine, kısa süreli takibin ardından aracı durdurmayı başardı.

Bu esnada şüphelilerden ikisi yaya olarak kaçarken şüpheliler Y.T. ve B.K. yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada, hırsızlık olayında çalınan ve ağırlıkları toplam 400 kilogram olan metal makine dişlileri ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanırken, kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.